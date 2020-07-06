Курс доллара опустился ниже 27 грн. Итоги торгов на межбанке

Котировки доллара к закрытию межбанка снизились на 28 копеек

В понедельник, 6 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,19/27,23, к закрытию котировки составили 26,92/26,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,92, максимальные – 27,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные – 27,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7083/30,7535, к закрытию котировки составили 30,4922/30,5262.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3834/0,3843, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3761.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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