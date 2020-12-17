Курс доллара упал, а курс евро вырос. Курсы валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки. А по отношению к евро упал на 11 копеек.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.