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Курс доллара упал, а курс евро вырос. Курсы валют НБУ

17.12.2020, 08:00
Курс доллара упал, а курс евро вырос. Курсы валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки. А по отношению к евро упал на 11 копеек.

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