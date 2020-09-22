Курс доллара упал. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 22 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,21/28,23, к закрытию котировки составили 28,195/28,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,16, максимальные – 28,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,185, максимальные – 28,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1439/33,1646, к закрытию котировки составили 33,0670/33,0964.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3696/0,3701, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3717.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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