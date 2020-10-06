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Курс доллара упал. Итоги торгов на межбанке

06.10.2020, 17:20
Курс доллара упал. Итоги торгов на межбанке - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 6 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,42/28,435, к закрытию котировки составили 28,33/28,355.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,33, максимальные – 28,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,345, максимальные – 28,435.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4844/33,5021, к закрытию котировки составили 33,3755/33,4050.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3632/0,3636, к закрытию котировки составили 0,3635/0,3640.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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