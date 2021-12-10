Курс доллара упал ниже 27. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 10 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,03/27,05, к закрытию котировки составили 26,90/26,92.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные – 27,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные – 27,06.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5222/30,5448, к закрытию котировки составили 30,3620/30,3846.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3673, к закрытию котировки составили 0,3659/0,3665.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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