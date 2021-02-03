Курс доллара упал ниже 28 грн. Итоги торгов на межбанке

В среду, 3 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,035/28,055, к закрытию котировки составили 27,945/27,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,945, максимальные – 28,035. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,055.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,7429/33,7669, к закрытию котировки составили 33,6066/33,6246.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3680/0,3685.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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