Курс доллара упал ниже 28 грн. Итоги торгов на межбанке
03.02.2021, 17:21
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 3 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,035/28,055, к закрытию котировки составили 27,945/27,96.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,945, максимальные – 28,035. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,055.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7429/33,7669, к закрытию котировки составили 33,6066/33,6246.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3680/0,3685.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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