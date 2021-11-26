Курс доллара в банках растет

В пятницу, 26 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11 коп. и составляет 26,9875 грн. Курс продажи вырос на 10,95 коп. и составляет 27,2455 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,9 грн, максимальный – 27,07 грн. Для продажи минимальный курс – 27,15 грн, максимальный – 27,36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,15 коп. и составляет 30,18 грн. Средний курс продажи вырос на 16,4 коп. и составляет 30,6235 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,9 грн, максимальный – 30,46 грн. Для продажи минимальный курс – 30,4 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,3 коп. и составляет 3,268 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп. до 3,72 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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