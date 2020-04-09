Курс доллара в банках снова вырос

В четверг, 9 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 22,13 коп и составляет 27,0620 грн. Курс продажи вырос на 20,67 коп – до 27,5550 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,33 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 26,0 коп и составляет 29,0473 грн. Средний курс продажи вырос на 22,17 коп до 29,9077 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,65 грн, максимальный - 29,5 грн. Для продажи минимальный курс – 29,45 грн, максимальный - 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,083 грн. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,45 грн. Для продажи минимальный курс – 3,5 грн, максимальный – 3,91 грн.