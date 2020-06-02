Курс доллара в банках продолжает снижаться

Во вторник, 2 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,73 коп и составляет 26,6440 грн. Курс продажи упал на 4,93 коп – до 26,9213 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,82 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,63 коп и составляет 29,3330 грн. Средний курс продажи упал на 7,87 коп и составляет 29,8953 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 29,55 грн. Для продажи минимальный курс – 29,65 грн, максимальный - 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,278 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,870 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.