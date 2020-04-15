Курс доллара в банках вырос

В среду, 15 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 15,03 коп и составляет 27,0473 грн. Курс продажи вырос на 15,17 коп – до 27,4903 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,32 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,5 коп и составляет 29,2397 грн. Средний курс продажи вырос на 19,5 коп до 30,0630 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,9 грн, максимальный - 29,7 грн. Для продажи минимальный курс – 29,7 грн, максимальный - 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,137 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,749 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,52 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.