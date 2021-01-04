Курс доллара в банках вырос. Наличные курсы валют

В понедельник, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,55 коп и составляет 28,168 грн. Курс продажи вырос на 0,4 коп – до 28,5255 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,3 коп и составляет 34,1755 грн. Средний курс продажи упал на 4,7 коп и составляет 34,9505 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,5 грн, максимальный – 34,55 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,393 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,885 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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