Курс доллара вновь падает. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,93/26,95, к закрытию котировки составили 26,87/26,89.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,855, максимальные – 26,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,875, максимальные – 26,95

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,7370/31,7605, к закрытию котировки составили 31,7442/31,7678.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3650, к закрытию котировки составили 0,3643/0,3647.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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