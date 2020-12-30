Курс доллара вновь снизился. Наличные курсы валют

В среду, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,9 коп и составляет 28,0355 грн. Курс продажи упал на 2,9 коп – до 28,3675 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,11 грн. Для продажи минимальный курс – 28,26 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,05 коп и составляет 34,0655 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 34,7285 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 34,4 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 34,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,885 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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