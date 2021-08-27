Курс доллара вновь вырос. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 27 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,86/26,88, к закрытию котировки составили 26,91/26,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,86, максимальные – 26,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 26,95

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,6061/31,6296, к закрытию котировки составили 31,6703/31,6939.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3623/0,3627, к закрытию котировки составили 0,3637/0,3641.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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