Курс доллара вновь вырос. Курс валют НБУ
01.10.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 октября курс гривни по отношению к доллару упал на 4 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 16 копеек.
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