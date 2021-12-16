Курс доллара вновь вырос. Наличные курсы валют

В четверг, 16 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,55 коп. и составляет 27,0575 грн. Курс продажи вырос на 8,5 коп. и составляет 27,2965 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,85 грн, максимальный – 27,13 грн. Для продажи минимальный курс – 27,22 грн, максимальный – 27,42 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,3 коп. и составляет 30,4145 грн. Средний курс продажи вырос на 8,05 коп. и составляет 30,813 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,25 грн, максимальный – 30,62 грн. Для продажи минимальный курс – 30,7 грн, максимальный – 31 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп. и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп. до 3,765 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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