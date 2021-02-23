Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 23 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,88/27,90, к закрытию котировки составили 27,935/27,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,87, максимальные – 27,935. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,89, максимальные – 27,95,

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9243/33,9487, к закрытию котировки составили 33,9214/33,9340.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3761/0,3767, к закрытию котировки составили 0,3768/0,3777.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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