Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке
23.02.2021, 17:08
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 23 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,88/27,90, к закрытию котировки составили 27,935/27,95.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,87, максимальные – 27,935. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,89, максимальные – 27,95,
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,9243/33,9487, к закрытию котировки составили 33,9214/33,9340.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3761/0,3767, к закрытию котировки составили 0,3768/0,3777.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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