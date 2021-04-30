Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 30 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,70/27,72, к закрытию котировки составили 27,785/27,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,70, максимальные – 27,785. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,72, максимальные – 27,81.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5474/33,5689, к закрытию котировки составили 33,5503/33,5777.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3713/0,3719, к закрытию котировки составили 0,3698/0,3705.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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