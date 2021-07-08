Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 8 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,235/27,25, к закрытию котировки составили 27,30/27,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,235, максимальные – 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные – 27,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,1291/32,1441, к закрытию котировки составили 32,3723/32,4079.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3626/0,3629, к закрытию котировки составили 0,3645/0,3650.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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