Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 20 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,665/26,685, к закрытию котировки составили 26,675/26,695.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,64, максимальные – 26,685. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,66, максимальные – 26,705.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1500/31,1734, к закрытию котировки составили 31,1483/31,1717.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3586/0,3590, к закрытию котировки составили 0,3586/0,3592.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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