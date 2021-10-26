Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 26 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,41/26,43, к закрытию котировки составили 26,425/26,445.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,395, максимальные – 26,435. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,415, максимальные – 26,455.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6461/30,6693, к закрытию котировки составили 30,6847/30,7079.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3791/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3797/0,3804.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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