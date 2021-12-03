Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке
03.12.2021, 17:22
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 3 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,26/27,28, к закрытию котировки составили 27,32/27,34.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,28, максимальные – 27,34.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,7819/30,8045, к закрытию котировки составили 30,8524/30,8723.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3705, к закрытию котировки составили 0,3705/0,3709.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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