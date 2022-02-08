Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 8 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,92/27,94, к закрытию котировки составили 27,985/28,005.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные – 28,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные – 28,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8232/31,8460, к закрытию котировки составили 31,9224/31,9453.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3706/0,3710, к закрытию котировки составили 0,3714/0,3718.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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