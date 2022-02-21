Курс доллара вырос на 20 копеек. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 21 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,40/28,42, к закрытию котировки составили 28,595/28,615.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,40, максимальные – 28,595. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,42, максимальные – 28,615.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3050/32,3277, к закрытию котировки составили 32,4067/32,4293.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3690/0,3695, к закрытию котировки составили 0,3596/0,3601.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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