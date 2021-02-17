Курс доллара вырос. Наличные курсы валют

В среду, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,9 коп и составляет 27,7845 грн. Курс продажи вырос на 8,6 коп – до 28,057 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,94 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,13 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,15 коп и составляет 33,446 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 33,9325 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,65 грн. Для продажи минимальный курс – 33,75 грн, максимальный – 34,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,426 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,87 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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