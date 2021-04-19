Курс доллара вырос. Наличные курсы валют

В понедельник, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,6 коп и составляет 27,8425 грн. Курс продажи вырос на 1,65 коп – до 28,0835 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,03 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,7 коп и составляет 33,183 грн. Средний курс продажи вырос на 3,55 коп и составляет 33,6455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,54 грн, максимальный – 33,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,322 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,777 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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