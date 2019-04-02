Курс доллара подскочил к закрытию межбанка

Во вторник, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,88/26,92, к закрытию котировки составили 27,18/27,225.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные – 27,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,865, максимальные – 27,225.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1168/30,1728, к закрытию котировки составили 30,4470/30,4947.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4110/0,4121, к закрытию котировки составили 0,4151/0,4160.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"