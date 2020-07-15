Курс евро на межбанке превысил 31 грн

В среду, 15 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,09, к закрытию котировки составили 27,155/27,175.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,155. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,08, максимальные – 27,175.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8619/30,8961, к закрытию котировки составили 31,0300/31,0528.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3818/0,3828, к закрытию котировки составили 0,3821/0,3825.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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