Курс евро превысил 32 грн. Наличные курсы валют

В четверг, 2 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,5 коп и составляет 26,909 грн. Курс продажи вырос на 7,65 коп – до 27,139 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,8 грн, максимальный – 26,97 грн. Для продажи минимальный курс – 27,05 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,45 коп и составляет 31,706 грн. Средний курс продажи вырос на 16,5 коп и составляет 32,108 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный – 31,91 грн. Для продажи минимальный курс – 32 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,331 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет – 3,781 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,71 грн, максимальный – 3,9 грн.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.