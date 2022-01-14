Курс евро превысил 32 грн. Наличные курсы валют

В пятницу, 14 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 14 коп. и составляет 27,801 грн. Курс продажи вырос на 16,3 коп. и составляет 28,0695 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,65 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 27,99 грн, максимальный – 28,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,9 коп. и составляет 31,7225 грн. Средний курс продажи вырос на 24,1 коп. и составляет 32,1825 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,4 грн, максимальный – 31,9 грн. Для продажи минимальный курс – 32,09 грн, максимальный – 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп. и составляет 3,297 грн. Средний курс продажи упал на 1,9 коп. - до 3,773 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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