Курс евро продолжает расти. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 декабря курс гривни относительно евро упал на 22 копейки. По отношению к доллару гривня набрала менее копейки.

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Анна Ишутина

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