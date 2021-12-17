Курс евро продолжает расти. Курс валют НБУ
17.12.2021, 07:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 декабря курс гривни относительно евро упал на 22 копейки. По отношению к доллару гривня набрала менее копейки.
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