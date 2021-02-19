Курс евро растет, доллар стабилен. Итоги торгов на межбанке
19.02.2021, 17:29
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 19 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,85/27,87, к закрытию котировки не изменились.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,81, максимальные – 27,855. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,825, максимальные – 27,87.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7291/33,7505, к закрытию котировки составили 33,7653/33,7895.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3767/0,3771, закрылись торги такими же котировками.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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