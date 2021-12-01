Курс евро растет. Курсы валют НБУ
01.12.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 декабря курс гривни относительно доллара упал на 4 копейки. Относительно евро национальная валюта подешевела на 27 копеек.
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