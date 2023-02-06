Курс евро снизился. Курс валют НБУ
06.02.2023, 09:00
Валюта Евро
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 февраля курс гривни по отношению к евро повысился на 19 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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