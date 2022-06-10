Курс евро снизился. Курсы валют НБУ
10.06.2022, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 июня курс гривни по отношению к евро вырос на 2 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.
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