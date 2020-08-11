Курс евро снова растет. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 11 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,59/27,62, к закрытию котировки составили 27,58/27,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,575, максимальные – 27,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,595, максимальные – 27,63.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3796/32,4148, к закрытию котировки составили 32,4975/32,5210.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3758, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3777.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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