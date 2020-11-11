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Курс евро существенно опустился. Курс валют НБУ

11.11.2020, 08:00
Курс евро существенно опустился. Курс валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 19 копеек. А по отношению к доллару снизился на одну копейку.

Анна Ишутина
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