Курс евро существенно снизился. Курс валют НБУ
07.10.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 копеек. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 24 копейки.
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