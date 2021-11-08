Курс евро уже ниже 30 грн, доллар также дешевеет. Наличные курсы валют

В понедельник, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,45 коп и составляет 26,0335 грн. Курс продажи упал на 4 коп и составляет 26,262 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 25,98 грн, максимальный – 26,14 грн. Для продажи минимальный курс – 26,15 грн, максимальный – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,35 коп и составляет 29,9565 грн. Средний курс продажи упал на 5,05 коп и составляет 30,3525 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,7 грн, максимальный – 30,13 грн. Для продажи минимальный курс – 30,15 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 3,75 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.