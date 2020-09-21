Курс евро упал на 24 копейки. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 21 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,18/28,20, к закрытию котировки составили 28,23/28,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,20, максимальные – 28,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4158/33,4367, к закрытию котировки составили 33,1730/33,1965.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3721/0,3727, к закрытию котировки составили 0,3697/0,3701.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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