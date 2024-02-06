Курс евро упал на 50 копеек. Курс валют НБУ

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 коп. и составляет 37,5544 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты повысился на 50 коп. – 40,3747 грн/евро.

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