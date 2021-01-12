Курс евро упал на 63 копейки. Курсы валют НБУ
12.01.2021, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 января курс гривни по отношению к евро вырос на 63 копейки, по отношению к доллару – на 8 копеек.
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