Курс евро в банках вырос. Наличные курсы валют

Во вторник, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,05 коп и составляет 28,05 грн. Курс продажи упал на 0,9 коп – до 28,325 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,1 грн. Для продажи минимальный курс – 28,22 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,3 коп и составляет 33,033 грн. Средний курс продажи вырос на 0,45 коп и составляет 33,532 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,335 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 3,785 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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