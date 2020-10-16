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Курс евро вновь снизился. Наличные курсы валют

16.10.2020, 12:15
Курс евро вновь снизился. Наличные курсы валют - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 16 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,75 коп и составляет 28,2225 грн. Курс продажи вырос на 0,75 коп – до 28,4675 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,33 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,75 коп и составляет 32,8545 грн. Средний курс продажи упал на 13,4 коп и составляет 33,364 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 33,07 грн. Для продажи минимальный курс – 33,2 грн, максимальный – 33,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 3,754 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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