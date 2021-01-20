Курс евро вырос, а курс доллара упал. Курсы валют НБУ
20.01.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 января курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки, а по отношению к евро упал на 14 копеек.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии