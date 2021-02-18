Курс евро вырос к закрытию межбанка

В четверг, 18 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,845/27,86, к закрытию котировки составили 27,835/27,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,82, максимальные – 27,845. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,835, максимальные – 27,865.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5420/33,5601, к закрытию котировки составили 33,5996/33,6298.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3771/0,3775, к закрытию котировки составили 0,3763/0,3768.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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