Курс евро вырос. Курс валют НБУ
26.01.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 января курс гривни по отношению к евро снизился на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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