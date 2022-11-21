Курс евро вырос. Официальные курсы валют
21.11.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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