Курс евро заметно снизился. Курс валют НБУ
09.03.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек, а по отношению к евро – на 33 копейки.
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