Курс гривни на межбанке стабилен

Во вторник, 30 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,71, к закрытию котировки составили 26,69/26,71.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9189/29,9525, к закрытию котировки составили 29,9141/29,9365.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3794/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3750/0,3754.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"